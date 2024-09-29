Бубнов дал прогноз на матч «Динамо» Махачкала – «Динамо» Москва

Махачкалинское «Динамо» на домашнем стадионе примет московское «Динамо» в рамках десятого тура чемпионата России. Своим прогнозом на поединок поделился футбольный аналитик Александр Бубнов.
«1:2. Видел игру в Кубке, москвичи легко повели, а потом дело дошло до серии пенальти. В пользу победы команды Лички говорит то, что они сейчас представляют, каким может быть соперник в Махачкале», - передает слова Бубнова Sportbox.
Матч между командами состоится сегодня, 29 сентября, стартовый свисток прозвучит в 19:00 по московскому времени. Хозяева располагаются на десятом месте в таблице Премьер-лиги, а гости идут на четвертой позиции.
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