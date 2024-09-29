Бубнов предсказал победителя матча «Крылья Советов» - «Химки»

В матче десятого тура чемпионата России самарские «Крылья Советов» померяются силами с подмосковными «Химками». Об этом матче высказался экс-футболист «Спартака» Александр Бубнов.

«1:0. «Крыльям» надо поправлять турнирную ситуацию. «Крылья» будут больше владеть мячом, функционально они неплохо готовы, отдам здесь преимущество самарской команде», - передает слова эксперта Sportbox.

Матч «Крылья Советов» - «Химки» состоится в воскресенье, 29 сентября, на стадионе в Самаре. Стартовый свисток прозвучит в 16:30 по московскому времени. Перед этой встречей хозяева занимают 11-е место, а гости – 14-е.