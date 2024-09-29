Бывший игрок «Кубани»: «В «Спартаке» молодёжь зажатая, а в «Локомотиве» раскрепощённая»

Экс-полузащитник краснодарской «Кубани» Алексей Селин в беседе с корреспондентом сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» Кириллом Иванцовым порассуждал о «Локомотиве» и «Спартаке» после победы «железнодорожников» над «красно-белыми» в 10-м туре чемпионата России (3:1).

- «Локомотив» сейчас реально радует своей игрой и результатами. Я обратил внимание, что в конце прошлого чемпионата они также прибавляли от игры к игре. Такое ощущение, им тогда просто не хватило длины дистанции, а то могли бы вклиниться в борьбу за призовые места. Результативная игра у «Локомотива» продолжилась в новом сезоне. Хотя в подобных случаях нередко бывает наоборот – из-за перестройки состава команду начинает лихорадить. Например, у «Динамо» сейчас не всё получается. Из «Локомотива» летом ушёл Антон Миранчук, но несмотря на это команда показывает интересную и достойную игру. Тому свидетельство количество зрителей на домашних матчах «Локомотива».

«Спартак» оказался не готов на равных противостоять «Локомотиву» и потерпел поражение чисто по игре. Зачастую молодых российских игроков «Спартака» критикуют – говорят, что они не соответствуют нужному уровню. Но посмотрите на «Локомотив». Там тоже есть наши молодые ребята. Не сказать, что все прям звёзды. Но они выглядят лучше спартаковских, переигрывают их. За счёт чего? За счёт какого-то развития или работы с ними. Желание у них другое, мотивация выше. Видно, что не боятся, играют с желанием и азартом, многое у них получается. А в «Спартаке» большое давление, ребята замкнуты и зажаты. У «Локомотива» попроще, там футболисты более раскованы, приятно следить за их игрой, – сказал Селин.

«Локомотив» находится в турнирной таблице РПЛ на втором месте. «Спартак» идёт шестым и отстаёт на восемь очков.