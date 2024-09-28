Карпин отреагировал на заявление Дзюбы

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин прокомментировал слова форварда «Акрона» Артёма Дзюбы.

После игры десятого тура РПЛ между «Ростовом» и «Акроном» (0:2) Дзюба заявил, что очень давно Карпин его обидел, а спустя много лет он забил команде Карпина, поэтому справедливость существует.

«Слова Дзюбы про справедливость? Мне по-барабану вообще. Я не понимаю, чем его обидел», — цитирует Карпина «РБ Спорт».

Напомним, ранее Карпин и Дзюба пересекались в московском «Спартаке». В свое время Карпин тренировал «красно-белых» и был гендиректором клуба, а Дзюба является воспитанником «народной команды».