Дзюба: Всегда приятно забивать команде Карпина

Нападающий «Акрона» Артём Дзюба поделился эмоциями от своего забитого мяча в ворота «Ростова».

В десятом туре чемпионата России «Акрон» одолел на выезде «Ростов» со счетом 2:0.

«Приятно ли забивать команде Карпина? Всегда приятно. Я этого не скрываю. Не могу сказать, что у меня настрой определенный. Но команду Карпина надо поприветствовать», — цитирует Дзюбу «РБ Спорт».

Футболист заявил, что не хочет вспоминать конфликт с Карпиным, добавив, что сейчас они уже здороваются с тренером, хотя раньше такого не было.

После десяти туров «Акрон» занимает девятую позицию в турнирной таблице РПЛ, набрав 12 очков.