Дзюба забил за седьмую команду в РПЛ, повторив рекорд Погребняка

36-летний нападающий Артём Дзюба забил свой дебютный мяч за «Акрон» в игре десятого тура чемпионата России с «Акроном» (2:0).

«Акрон» стал уже седьмой командой РПЛ, в составе которой Дзюба смог отличиться. Ранее он забивал в составе «Спартака», «Томи», «Ростова», «Зенита», тульского «Арсенала» и «Локомотива».

По сведениям телеграм-канала Opta Spots, Дзюба стал лишь четвертым футболистом РПЛ в XXI веке, кому удалось забить за семь разных команд. Ранее это получилось сделать у Павла Погребняка, Алексея Ионова и Спартака Гогниева. Отмечается, что за восемь разных клубов не забивал никто.