Карпин - о Дзюбе: «Всем лучшим игрокам матча давать шанс в сборной?»

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин дал для «Матч ТВ» комментарий после игры с «Акроном».

- Сложно подобрать слова после таких матчей, но все же. Где, в чем сегодня недоработали ваши парни?

- Где и в чем? Во всем, абсолютно во всем в первом тайме.

- В первом тайме как раз начали весело и очень бодро. Забей Голенков, может быть, было бы по-другому?

- Пять минут начали, а потом что было? Потом катастрофа. Не припомню такого тайма за 2-3 года даже.

- Все-таки, наверное, за счет того, что «Акрон» по флангам переиграл «Ростов». Согласны с этим?

- Переиграл? Или мы недоиграли?

- А как правильно - вы недоиграли?

- По мне, да. Поэтому три замены было в перерыве. Это моя, прежде всего, вина. Такой состав выбрал.

- Дзюба сегодня лучший игрок. Может быть, дать ему еще один шанс в сборной, как считаете?

- Зачем?

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- Как лучшему игроку, который прогрессирует.

- В каждой игре есть лучшие игроки. Всем лучшим игрокам давать?