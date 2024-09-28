«Краснодар» впервые за 6 лет обыграл «Зенит»

В субботу, 28 сентября, «Краснодар» одержал победу над «Зенитом» в десятом туре чемпионата России. Встреча между командами завершилась со счетом 2:0.

Данная победа стала для «Краснодара» первой над «Зенитом» за последние шесть лет. В прошлый раз «быки» обыгрывали «сине-бело-голубых» в 2018 году (2:1). Стоит отметить, что в тот период главным тренером кубанского клуба был также Мурад Мусаев, который покинул команду в 2021 году, но минувшей весной вернулся в родные стены.

После десяти туров «Краснодар» возглавляет турнирную таблицу чемпионата России, имея на своем счету 24 балла.