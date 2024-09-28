Тедеев: «Дзюба - достояние всего российского футбола»

Главный тренер «Акрона» Заур Тедеев дал для «Матч ТВ» комментарий после игры с «Ростовом».

- Помнится, вы после матча с «Химками» потеряли голос. Сегодня были на грани этого, особенно в концовке второго тайма?

- Нет, сегодня у меня было всё хорошо, потому что то, что делали сегодня футболисты на поле, мне это очень понравилось, потому что они показали очень содержательную и правильную игру. Все то, что мы обговаривали, они сегодня хорошо выполнили. Я считаю, что в первом тайме мы создали очень много моментов. Были моменты, когда и с линии ворот команда «Ростов» мяч выбивала. В целом я считаю, что абсолютно заслуженная победа, но команда «Ростов» - одна из сильнейших команд в принципе в чемпионате, потому что очень много игроков высокого уровня играют вместе достаточно давно. Хорошую работу они делали во втором тайме. Нам было безумно сложно. Но пацаны, я считаю, что отыграли правильно. Отдельными эпизодами выглядели достаточно солидно. Это говорит о том, что ментальная составная часть команды станет еще лучше и сильнее. Для нас самое главное это, потому что у нас достаточно молодая команда, где собраны футболисты, они еще продолжают собираться, где играют парни, которые только пришли. Еще надо очень много работать, впереди еще очень много матчей. Надо двигаться дальше.

- Артём Дзюба получил сегодня приз лучшего игрока. Согласны с этим? Наработал он на него?

- Артём Дзюба - я уже несколько раз говорил, что это достояние всего российского футбола, это человек, который очень много сделал для его развития. Я думаю, что то, что он делает на поле в последних матчах, это лишний раз доказывает. Это самое главное. То, что он сегодня заслужил приз, я считаю, что это абсолютно правильно.

- Замена вратаря Васютина, Волков вышел. Не было опасения?

- Нет, не было вообще, потому что у нас два хороших вратаря, мы на них одинаково рассчитываем, просто в какой-то определенный период кому-то достается это место. К сожалению, эта позиция одна. Поэтому так сложилось, Волков и Васютин - молодцы. Я считаю, что сегодня особенно в плане подсказа были очень хороши. Я не помню таких очень серьезных моментов у наших ворот. Многие из них заканчивались именно на подступах к штрафной за исключением последних 15-20 минут, может быть, игры во втором тайме. Но даже эти моменты были хорошо отыграны защитниками, потому что ими хорошо руководили вратари.