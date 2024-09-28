Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
300 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Тедеев: «Дзюба - достояние всего российского футбола»

28 Сентября 2024 • 23:14 Комментировать
Ростов
0:2
Акрон

Главный тренер «Акрона» Заур Тедеев дал для «Матч ТВ» комментарий после игры с «Ростовом».

- Помнится, вы после матча с «Химками» потеряли голос. Сегодня были на грани этого, особенно в концовке второго тайма?

- Нет, сегодня у меня было всё хорошо, потому что то, что делали сегодня футболисты на поле, мне это очень понравилось, потому что они показали очень содержательную и правильную игру. Все то, что мы обговаривали, они сегодня хорошо выполнили. Я считаю, что в первом тайме мы создали очень много моментов. Были моменты, когда и с линии ворот команда «Ростов» мяч выбивала. В целом я считаю, что абсолютно заслуженная победа, но команда «Ростов» - одна из сильнейших команд в принципе в чемпионате, потому что очень много игроков высокого уровня играют вместе достаточно давно. Хорошую работу они делали во втором тайме. Нам было безумно сложно. Но пацаны, я считаю, что отыграли правильно. Отдельными эпизодами выглядели достаточно солидно. Это говорит о том, что ментальная составная часть команды станет еще лучше и сильнее. Для нас самое главное это, потому что у нас достаточно молодая команда, где собраны футболисты, они еще продолжают собираться, где играют парни, которые только пришли. Еще надо очень много работать, впереди еще очень много матчей. Надо двигаться дальше.

- Артём Дзюба получил сегодня приз лучшего игрока. Согласны с этим? Наработал он на него?

- Артём Дзюба - я уже несколько раз говорил, что это достояние всего российского футбола, это человек, который очень много сделал для его развития. Я думаю, что то, что он делает на поле в последних матчах, это лишний раз доказывает. Это самое главное. То, что он сегодня заслужил приз, я считаю, что это абсолютно правильно.

- Замена вратаря Васютина, Волков вышел. Не было опасения?

- Нет, не было вообще, потому что у нас два хороших вратаря, мы на них одинаково рассчитываем, просто в какой-то определенный период кому-то достается это место. К сожалению, эта позиция одна. Поэтому так сложилось, Волков и Васютин - молодцы. Я считаю, что сегодня особенно в плане подсказа были очень хороши. Я не помню таких очень серьезных моментов у наших ворот. Многие из них заканчивались именно на подступах к штрафной за исключением последних 15-20 минут, может быть, игры во втором тайме. Но даже эти моменты были хорошо отыграны защитниками, потому что ими хорошо руководили вратари.

👍 0
👎 0
💯 1
😍 0
😡 0
😀 0
🤣 0
🤑 0
Евро-Футбол.Ру,
Артём Дзюба Акрон Заур Тедеев ещё теги

Новости по матчу

Сегодня, 28 Сентября
23:19
Карпин - о Дзюбе: «Всем лучшим игрокам матча давать шанс в сборной?»
23:14
Тедеев: «Дзюба - достояние всего российского футбола»
22:53
Кто обрёк «Ростов» на холодный душ от «Акрона»
22:51
Карпин: «В перерыве надо было менять всех 11 футболистов и тренера тоже»
22:07
Дзюба — лучший игрок матча «Ростов» - «Акрон»
21:56
Дзюба покарал Карпина: «Ростов» разучился забивать и попал на поражение от «Акрона»
20:47
Дзюба забил дебютный гол за «Акрон»
20:40
Дзюба удвоил перевес «Акрона» в матче с «Ростовом»
20:15
«Акрон» забил «Ростову» уже на пятой минуте
20:05
Карпин: «С точки зрения противостояния с Тедеевым матч точно не принципиальный»
19:30
«Ростов» - «Акрон»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:2
18:49
Дзюба сыграет против бывшей команды: Составы «Ростова» и «Акрона»
02:18
Ростов - Акрон: где смотреть прямую трансляцию онлайн
27 Сентября
18:04
Балахнин: «Дзюбе будет сложно против защитников «Ростова»
26 Сентября
20:20
Актуальная ставка и прогноз на матч Ростов — Акрон чемпионата России — 28 сентября 2024
20:11
Ставка и прогноз на точный счёт матча Ростов — Акрон РПЛ — 28 сентября 2024
15:34
Игнашевич стажировался у Карпина
25 Сентября
22:34
Ставка и прогноз на матч Ростов – Акрон чемпионата России – 28 сентября 2024
14:26
Слишкович: «Дзюба умеет держать раздевалку»
21 Сентября
21:52
«Дзюба точно поможет «Акрону» — Сильянов
Показать ещё
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
300 $ Получить
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Месси и Холанн выбрали новые клубы, ФИФА откажется от крупного турнира, а сборной Англии нашли тренера – в главных слухах недели Без Нойера и тер Штегена: Стало известно, кто теперь будет основным вратарём сборной Германии Тренер «Барселоны» Флик объяснил, почему не играет Фати Левандовски назвал лучшего вингера в мире Булыкин предсказал победителя дерби «Локомотив» - «Спартак» Раскрыта схема, по которой «Реал» планирует сыграть с «Атлетико» Анчелотти недоволен Винисиусом в «Реале» – известна причина Роналду забил – до 1000-го осталось 97 голов Джака объяснил, почему «Байер» пропускает так много «Почему всего лишь 1:0?» – Флик дал ответ журналисту после минимальной победы
«Милан» вырвал победу в дерби, Фонсека не будет уволен «Вильярреал» - «Барселона»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:5 «Вильярреал» имел шансы на успех, но пропустил 5 голов от «Барселоны» «Манчестер Сити» спасся на 8-й (!) добавленной минуте: «Арсенал» в меньшинстве потерял волевую победу «Реал» вместо лёгкой победы над «Алавесом» понервничал в концовке «Интер» - «Милан»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:2 Названы самые жёсткие ошибки судей в истории футбола: «Рука Бога» Марадоны – на третьем месте Какая гадость эта ваша новая Лига чемпионов «Реал» разгромил «Эспаньол», пропустив первым «Реал» - «Алавес»: прямая трансляция, составы, онлайн - 3:2
Спортивные новости
Бывший хоккеист СКА высказался о травме Евгения Кузнецова «Торпедо» в гостях разгромило «Амур» и одержало третью победу кряду в КХЛ Сборная России официально отстранена от участия в предстоящем сезоне Кубка мира по лыжным гонкам Свищев — о паделе: «Мне понравился этот вид спорта, буду и дальше пропагандировать его в России» Канарейкин высказался о победе «Спартака» над «Металлургом» в матче КХЛ Все новости спорта от LiveResult
Футбол онлайн
Окончен
Локомотив Москва Локомотив Москва
Спартак Москва Спартак Москва
3
1
2.75 3.70 2.30
Видео
Окончен
Краснодар Краснодар
Зенит Зенит
2
0
3.15 3.55 2.12
Видео
Окончен
Ростов Ростов
Акрон Акрон
0
2
1.48 4.50 5.80
Видео
29.09.24 в 16:30
Крылья Советов Крылья Советов
Химки Химки
1.81 3.70 4.00
Видео
29.09.24 в 19:00
Динамо Махачкала Динамо Махачкала
Динамо Москва Динамо Москва
5.40 3.75 1.61
Видео
Все матчи
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 28 Сентября
23:34 · Россия. Премьер-лига
Дзюба забил за седьмую команду в РПЛ, повторив рекорд Погребняка
23:19 · Россия. Премьер-лига
Карпин - о Дзюбе: «Всем лучшим игрокам матча давать шанс в сборной?»
23:18 · Россия. Премьер-лига
«Краснодар» впервые за 6 лет обыграл «Зенит»
23:14 · Россия. Премьер-лига
Тедеев: «Дзюба - достояние всего российского футбола»
23:11 · Россия. Премьер-лига
Карпин ответил, управляет ли он ситуацией в «Ростове»
23:04 · Россия. Премьер-лига
Семак: «Это была игра до ошибки или до забитого мяча»
22:51 · Россия. Премьер-лига
Мусаев: «Сегодня день города, и тысячи людей уйдут со стадиона в хорошем настроении»
22:51 · Россия. Премьер-лига
Карпин: «В перерыве надо было менять всех 11 футболистов и тренера тоже»
22:33 · Россия. Премьер-лига
Аршавин: «Зениту» не надо паниковать»
22:26 · Россия. Премьер-лига
Кордоба: «Я ждал, что мяч туда придёт»
22:15 · Россия. Премьер-лига
Смолов впервые за год забил в РПЛ
22:07 · Россия. Премьер-лига
Дзюба — лучший игрок матча «Ростов» - «Акрон»
22:01 · Россия. Премьер-лига
Эштреков: «Победа над «Спартаком» многое даст «Локомотиву» в плане психологии» эксклюзив
21:52 · Россия. Премьер-лига
«Краснодар» — первый с апреля, кто забил «Зениту» два гола в РПЛ
21:41 · Россия. Премьер-лига
«Краснодар» одержал седьмую победу подряд в РПЛ
21:33 · Россия. Премьер-лига
«Зенит» впервые за полгода проиграл в РПЛ
21:22 · Россия. Премьер-лига
Кордоба наказал оборону за ошибку, «Краснодар» повёл в игре против «Зенита» 1
21:15 · Россия. Премьер-лига
Воробьёв: «За счёт чего победили «Спартак»? Все знают, что порядок бьёт класс» эксклюзив
21:12 · Россия. Премьер-лига
Сарвели - о том, будут ли повышенные премиальные за победу над «Спартаком»: «Нас не обидели» эксклюзив
20:47 · Россия. Премьер-лига
Дзюба забил дебютный гол за «Акрон»
20:41 · Россия. Премьер-лига
Генич: «Прекрасная игра «Локомотива»!
20:40 · Россия. Премьер-лига
Дзюба удвоил перевес «Акрона» в матче с «Ростовом»
20:33 · Россия. Премьер-лига
Гладилин объяснил, почему «Спартак» в текущем сезоне не показывает стабильный футбол 1 эксклюзив
20:30 · Россия. Премьер-лига
Ганчаренко может возглавить клуб РПЛ слухи
20:25 · Россия. Премьер-лига
Булыкин объяснил, почему Батраков вышел на первый план в «Локомотиве» эксклюзив
Все новости