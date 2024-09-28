Карпин ответил, управляет ли он ситуацией в «Ростове»

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин высказался о том, держит ли он ситуацию в команде под контролем.

— Посмотрим в следующих матчах. Если не будет реакции, значит, не управляю. Если будет реакция, значит, управляю, — сказал Карпин журналистам.

В десятом туре Российской премьер-лиги «Ростов» неожиданно проиграл дома «Акрону». Встреча между командами завершилась со счетом 0:2.

В настоящий момент «Ростов» занимает восьмое место в турнирной таблице, имея в копилке 12 очков.

Соперником команды Валерия Карпина в следующем туре РПЛ станет «Спартак». Поединок пройдет 5 октября в Москве.