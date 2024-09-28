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Семак: «Это была игра до ошибки или до забитого мяча»

28 Сентября 2024 • 23:04 Комментировать
Краснодар
2:0
Зенит

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак дал для «Матч ТВ» комментарий после игры с «Краснодаром».

- Если не брать досадную ошибку в конце, как вы в целом оцениваете весь матч, и что сейчас внутри?

- Тяжелая игра с минимумом моментов, которые были, могли и мы забить, мог и «Краснодар» забить при определенном стечении обстоятельств. Хотя явных голевых моментов было мало. К сожалению, до забитого, который мог прийти со стандарта или после ошибки, эту грубейшую ошибку допустили мы. Поэтому и проиграли.

- В целом если сказать по игре, то сегодня все, что вы просили, было выполнено, за исключением этого гола?

- Нет, конечно. По первому тайму, может быть, начали, самый дебют, минут пять неплохо, хороший контроль и хорошие подходы, потом невынужденные ошибки какие-то. Игра поменялась, уже «Краснодар» владел преимуществом, давление определенное оказывал. По сути такая тяжелая игра, качество игры было абсолютно средним, моментов минимум, много борьбы, чувствовалось напряжение. Повторюсь, по той игре, которая была сегодня, это была игра до ошибки или до забитого мяча. К сожалению, мы пропустили очень обидный мяч.

- Что по Максиму Глушенкову, не поспешили все-таки со стартовым составом?

- Нет, нормально абсолютно. Максим обострял, играл хорошо. Опять же, момент, когда чуть-чуть офсайд, другие моменты. Открывался за спину, плюс Максиму абсолютно предъявить нечего. Играл хорошо и достаточно остро, как он обычно делает. Другое дело - при контроле мяча и выходе из обороны атакующая группа сегодня сыграла не так, как нам хотелось бы. Такие матчи бывают. Что делать?

- Получилось так, что вот эта позиция Караваев - Мантуан - Караваев. В итоге там все закрутилось. Мантуан что-то делал не так, почему замена в перерыве?

- Мантуан на карточке был. И такая позиция при такой игре… Конечно, хотелось свести к минимуму риск, тем более что при определенных обстоятельствах нужно было соблюсти лимит, если бы мы хотели другие замены сделать. Поэтому его заменили исходя из важности позиции. У нас есть игрок, который на этом месте играет. За исключением этой обидной ошибки Слава сыграл нормально. Но, к сожалению, футбол - это игра ошибок.

- В итоге, возвращаясь к началу, как вы говорили, не нужно переоценивать борьбу за какие-то места. Та же точка зрения сейчас? Это поражение - один из матчей и не более того?

- Естественно, будут и хорошие матчи, и плохие матчи. Также и результаты будут и хорошие, и плохие. Обидное поражение, но что делать? Это футбол, будем готовиться к следующему матчу.

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Сергей Семак

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