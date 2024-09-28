Кто обрёк «Ростов» на холодный душ от «Акрона»

«Ростов» неожиданно потерпел дома поражение от «Акрона». Быстрый гол гостей спутал ростовчанам все планы. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» субъективно выделило нескольких футболистов, из-за которых проиграл «Ростов».

Статистика матча: владение мячом – 58:42, удары по воротам – 8:10, в створ – 2:6, угловые – 9:1.

Максимальное количество баллов – 10 (оценка в начале матча – 6,0).

ГЕРМАН ИГНАТОВ - 3,0. Парень молодой, 19-летний, и ему главное не посыпать голову пеплом. Можно сказать, матч начался для него с результативного единоборства в обороне, проигранного открывшему счёт Беншимолу. Из восьми навесов только один у Игнатова оказался точным.

АНДРЕЙ ЛАНГОВИЧ - 3,0. Испытывает игровой кризис, не обострял на правом фланге, показал 56-процентную точность передач (девять точных пасов из шестнадцати всего).

АЛЕКСЕЙ СУТОРМИН - 3,5. Начал матч хорошо – с отбора у Эсковаля, приведшего к опасной ситуации у ворот «Акрона». Но затем Алексей затух. Всего 25 касаний мяча и ни одного точного навеса из двух.

РОНАЛДО - 4,0. Поддался негативному влиянию партнёров. В дриблинг удачно ходил два раза, заработал четыре фола, но воздушную борьбу проиграл напрочь (девять раз из девяти). Где надо было хотя бы попадать в створ, бил в небо. В первом тайме пытался спасать дырявую оборону «Ростова», но Беншимол обыгрывал его на раз-два.

АРТЁМ ДЗЮБА - 7,5. Выиграл 9 единоборств из 21 (маловато, тем более для него), что не мешало ему забивать, перспективно пасовать Беншимолу и держать оборону «Ростова» в раздрае.

СТЕФАН ЛОНЧАР - 8,0. Голевая передача на его счету, ну и в своей разрушительной работе был хорош. Сделал два отбора, выиграл шесть эпизодов борьбы из восьми.

Кирилл Иванцов