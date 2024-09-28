Мусаев: «Сегодня день города, и тысячи людей уйдут со стадиона в хорошем настроении»

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев дал для «Матч ТВ» комментарий после игры с «Зенитом».

- Какие могут быть ощущения? Мы очень счастливы. Сегодня день города, и тысячи людей уйдут со стадиона в хорошем настроении, еще тысячи и десятки тысяч нас поддерживали, которые не смогли попасть на стадион. Наши болельщики, которые всегда рядом с нами, для них это тоже большой праздник. Но и для нас в плане ментальности, потому что мы играли с «Зенитом» на равных и добились сложнейшей победы в концовке. Это очень важно для становления команды. Все, что они делают на тренировках, как они готовились к этой игре и не только к этой, это нужно только развивать. Это дорогого стоит.

- Всего лишь вторая победа над «Зенитом» дома за всю историю существования клуба. Первая с 2016 года.

- Да, я помню, мы перед матчами с командами-соперницами ставим на наши последние победы. Нашли, оказывается, это был мой первый матч, когда мы выиграли. Это было очень давно. Я рад, что мы смогли нарушить эту традицию, что шесть с половиной лет мы не выигрывали.

- Уже шли 80-какие-то минуты, вы продолжали верить, что сейчас произойдет то, что в итоге произошло, или подумали, что, может быть, со счетом 0:0 всё и закончится?

- Вы видели, мы делали замены в атаку и прессинговали до конца, поднимались высоко. Игра чуть подраскрылась, и мы не хотели ее раскрывать. Это было сложно. Мы могли проиграть, у соперника были моменты, у нас были моменты, могли раньше забить. Но мы играли смело. Я считаю, что игра могла качнуться в любую сторону, тем и хорош футбол. Сегодня у нас праздник.

- Был какой-то момент в матче, когда вам действительно было немного не по себе? Может быть, в начале второго тайма показалось, что чуть-чуть не вышли из раздевалки, или что это было?

- Согласен. Начало первого тайма, минут 5-7, и начало второго. А потом всё было хорошо. Хорошо владели ситуацией и контролировали игру, поэтому начало тайма не совсем удалось, н ничего.

- Это был самый сильный «Зенит», против которого вы играли за все время, что руководите командой?

- Трудно сказать, «Зенит» всегда сильный, и сегодня ты понимаешь, что опасность можешь ждать от любого игрока, даже от фланговых защитников, от трех полузащитников, от трех нападающих. Поэтому сложно, всегда с ними очень сложно играть.