Карпин: «В перерыве надо было менять всех 11 футболистов и тренера тоже»

Сегодня, 28 сентября, «Ростов» проиграл на своём поле «Акрону» в рамках десятого тура чемпионата России. Встреча между командами завершилась со счетом 2:0 в пользу тольяттинского клуба.

После такого результата главный тренер «Ростова» Валерий Карпин взял всю вину на себя.

— Если мы три замены сделали в перерыве, то сто процентов я виноват. Я ошибся. Не только с Игнатовым. В перерыве надо было менять всех 11 футболистов и тренера тоже, — сказал Карпин на пресс-конференции.

По итогам десяти сыгранных туров «Ростов» находится на восьмой позиции в турнирной таблице Российской премьер-лиги, имея в своей копилке 12 зачетных баллов.