Аршавин: «Зениту» не надо паниковать»

Член правления «Зенита» Андрей Аршавин высказался после поражения команды от «Краснодара» в десятом туре чемпионата России.

Выездная встреча для «Зенита» завершилась поражением со счетом 0:2. После такого результата «сине-бело-голубые» скатились на третье место в таблице.

— «Зениту» не надо паниковать, нужно засучить рукава и набирать свои очки. Впереди еще 20 туров. Очевидно, что невозможно пройти весь сезон без потерь, — приводит слова Аршавина «Матч ТВ».

После десяти туров в копилке «Зенита» 23 балла, которые позволяют клубу занимать лишь третье место в РПЛ. При этом отставание от лидеров составляет всего одно очко.