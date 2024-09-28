Кордоба: «Я ждал, что мяч туда придёт»

Лучший футболист встречи «Краснодар» - «Зенит» Джон Кордоба для «Матч ТВ» поделился впечатлениями от игры.

- Расскажите про это мгновение. Матч на исходе, вы наверняка очень устали. Что это - чутье, или вы подсмотрели, подловили, как это было?

- В первую очередь хочу поблагодарить всех фанатов за их потрясающую поддержку сегодня на стадионе, а также поздравить моих товарищей по команде, тренерский штаб, поздравить город с его праздником. Без тренерского штаба, товарищей по команде и всей команды это было бы невозможно сегодня.

- Как случился этот гол?

- Как нападающий я всегда понимаю, когда нужно играть сконцентрировано и ждать любого момента. Я ждал, что мяч туда придет, получилось занять правильную позицию и опередить вратаря. Это нам дало еще положительный толчок, чтобы завершить матч победой.

- Вы побежали к одному из секторов и праздновали именно с ним. Почему? Там были ваши родные?

- Да, там были мои дочка и жена. На протяжении уже многих лет это служит моей мотивацией. Хотелось бы всех поблагодарить, их и всех людей, которые были рядом со мной все эти дни.

- Что в глобальном смысле дает эта победа? Есть опущение, что это огромный плюс к психологии и уверенности в себе в этой чемпионской гонке?

- Конечно, чемпионат достаточно длинный. Мы прекрасно понимаем, что впереди предстоит еще очень много игр, но, конечно, сегодня было очень важно одержать эту победу дома. Естественно, это нам дает еще больший позитивный заряд и энергию на все остальные матчи. Сейчас нам нужно только сконцентрироваться, потому что через 3-4 дня у нас уже следующий матч.