Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
300 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Кордоба: «Я ждал, что мяч туда придёт»

28 Сентября 2024 • 22:26 Комментировать
Краснодар
2:0
Зенит

Лучший футболист встречи «Краснодар» - «Зенит» Джон Кордоба для «Матч ТВ» поделился впечатлениями от игры.

- Расскажите про это мгновение. Матч на исходе, вы наверняка очень устали. Что это - чутье, или вы подсмотрели, подловили, как это было?

- В первую очередь хочу поблагодарить всех фанатов за их потрясающую поддержку сегодня на стадионе, а также поздравить моих товарищей по команде, тренерский штаб, поздравить город с его праздником. Без тренерского штаба, товарищей по команде и всей команды это было бы невозможно сегодня.

- Как случился этот гол?

- Как нападающий я всегда понимаю, когда нужно играть сконцентрировано и ждать любого момента. Я ждал, что мяч туда придет, получилось занять правильную позицию и опередить вратаря. Это нам дало еще положительный толчок, чтобы завершить матч победой.

- Вы побежали к одному из секторов и праздновали именно с ним. Почему? Там были ваши родные?

- Да, там были мои дочка и жена. На протяжении уже многих лет это служит моей мотивацией. Хотелось бы всех поблагодарить, их и всех людей, которые были рядом со мной все эти дни.

- Что в глобальном смысле дает эта победа? Есть опущение, что это огромный плюс к психологии и уверенности в себе в этой чемпионской гонке?

- Конечно, чемпионат достаточно длинный. Мы прекрасно понимаем, что впереди предстоит еще очень много игр, но, конечно, сегодня было очень важно одержать эту победу дома. Естественно, это нам дает еще больший позитивный заряд и энергию на все остальные матчи. Сейчас нам нужно только сконцентрироваться, потому что через 3-4 дня у нас уже следующий матч.

👍 1
👎 0
💯 0
😍 0
😡 0
😀 0
🤣 1
🤑 0
Евро-Футбол.Ру,
Краснодар Джон Кордоба

Новости по матчу

Сегодня, 28 Сентября
23:04
Семак: «Это была игра до ошибки или до забитого мяча»
22:51
Мусаев: «Сегодня день города, и тысячи людей уйдут со стадиона в хорошем настроении»
22:33
Аршавин: «Зениту» не надо паниковать»
22:26
Кордоба: «Я ждал, что мяч туда придёт»
22:15
Смолов впервые за год забил в РПЛ
21:52
«Краснодар» — первый с апреля, кто забил «Зениту» два гола в РПЛ
21:41
«Краснодар» одержал седьмую победу подряд в РПЛ
21:39
Из-за кого «Зенит» посыпался на юге России: четыре худших игрока матча против «Краснодара» 1
21:33
«Зенит» впервые за полгода проиграл в РПЛ
21:27
В день рождения Краснодара «быки» переиграли «Зенит», одержали седьмую победу подряд и возглавили РПЛ
21:22
Кордоба наказал оборону за ошибку, «Краснодар» повёл в игре против «Зенита» 1
20:16
Сухой ошибочно не удалил Тормену в матче «Краснодар» - «Зенит»
19:30
Габулов: «Вся эта шумиха вокруг Соболева вызывает вопросы»
19:00
«Краснодар» - «Зенит»: прямая трансляция, составы, онлайн - 2:0 1
18:20
Глушенков – в основе: «Краснодар» и «Зенит» объявили составы на битву в РПЛ
15:38
Блинов: «Не вижу, чтобы Соболев выкладывался на двести процентов» 1
13:32
Стрепетов считает, что победа над «Зенитом» откроет «Краснодару» дорогу к чемпионству
12:00
Терёхин назвал точный счёт, с которым закончится матч «Краснодар» - «Зенит»
11:25
Денис Попов пояснил, устроит ли «Краснодар» ничья с «Зенитом»
10:30
«Краснодар» – «Зенит»: Вероятные стартовые составы на битву за первое место 1
02:13
Краснодар - Зенит: где смотреть прямую трансляцию онлайн
27 Сентября
22:48
Радимов: «Мусаев взял хорошее от Ивича» 1
19:47
Наумов объяснил, почему «Краснодар» проиграет «Зениту»
19:44
Угаров: «Матч «Краснодара» и «Зенита» будет вязким»
19:40
Канчельскис предположил, как завершится матч «Краснодар» - «Зенит»
19:37
Бушманов дал прогноз на матч «Краснодар» - «Зенит»
18:54
Рианчо: «Соболев не виноват в том, что раньше выступал за «Спартак» 1
18:39
Губерниев допускает, что «Зенит» ни разу не проиграет в сезоне РПЛ
18:20
Сёмин поделился мыслями о матче «Краснодар» - «Зенит»
18:14
Ставка и прогноз на матч Краснодар — Зенит РПЛ — 28 сентября 2024
18:07
Лепёхин: «Не думаю, что Кордоба будет главной проблемой «Зенита» в матче с «Краснодаром» 1
17:19
Нигматуллин считает, что «Зениту» нужно опасаться «Краснодара»
16:46
Клубы из Саудовской Аравии нацелились на Кордобу
14:50
Семшов назвал главного претендента на чемпионство в РПЛ
12:19
Бывший тренер «Спартака» назвал условие, при котором фанаты «Зенита» примут Соболева
11:55
Сесар Навас: «Семак мог бы стать великим тренером в Европе»
09:59
​Где смотреть матчи «Спартака» и «Зенита»
26 Сентября
19:54
Радимов ответил, примут ли Соболева фанаты «Зенита»
17:57
Назначены судьи на матчи «Краснодар» - «Зенит» и «Локомотив» - «Спартак»
16:58
Радченко выделил фаворита матча «Краснодар» - «Зенит»
16:50
Ставка и прогноз на точный счёт матча Краснодар — Зенит РПЛ — 28 сентября 2024
16:17
Дмитриев рассказал, считает ли Соболева предателем
15:45
Деменко рассказал, кого хотел бы видеть в лидерах после 10-го тура РПЛ
15:41
Актуальная ставка и прогноз на матч Краснодар — Зенит чемпионата России — 28 сентября 2024
15:32
Петржела дал прогноз на матч «Краснодар» - «Зенит»
15:02
Бывший тренер «Спартака» назвал решающий фактор успеха в матче с «Локомотивом» 1
14:20
Семак высказался о матче против «Краснодара»
14:15
«Претенденты на чемпионство»: Семак оценил «Краснодар» 18
13:57
Семак рассказал, кто травмирован в «Зените»
13:52
Семак высказался о состоянии Глушенкова
25 Сентября
22:19
Бесплатная ставка и прогноз на матч Краснодар – Зенит чемпионата России – 28 сентября 2024
20:17
Рианчо считает, что Соболеву может потребоваться помощь психолога
17:47
Дьяков — о матче «Краснодар» - «Зенит»: «Думаю, будет бойня»
16:58
Черевченко высказался о лидерстве «Зенита» в РПЛ
16:07
Ориньо назвал лучшего игрока РПЛ
15:15
Жирков: Думаю, никто не составит конкуренцию «Зениту»
24 Сентября
21:39
Агент Сафонов: «Соболеву нужно начать забивать»
20:44
Аршавин назвал главного претендента на чемпионство РПЛ
18:14
Кавазашвили назвал лучшего российского вратаря последних лет
14:06
Мостовой считает, что Мусаев не причастен к успехам «Краснодара»
22 Сентября
21:30
Булыкин: «Если «Зенит» захочет, то уже зимой возьмёт Батракова» 4
14:21
Смольников намерен вернуться в «Зенит»
21 Сентября
23:39
«Глушенков очень сильно страдает лудоманией» — агент 4
Показать ещё
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
300 $ Получить
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Месси и Холанн выбрали новые клубы, ФИФА откажется от крупного турнира, а сборной Англии нашли тренера – в главных слухах недели Без Нойера и тер Штегена: Стало известно, кто теперь будет основным вратарём сборной Германии Тренер «Барселоны» Флик объяснил, почему не играет Фати Левандовски назвал лучшего вингера в мире Булыкин предсказал победителя дерби «Локомотив» - «Спартак» Раскрыта схема, по которой «Реал» планирует сыграть с «Атлетико» Анчелотти недоволен Винисиусом в «Реале» – известна причина Роналду забил – до 1000-го осталось 97 голов Джака объяснил, почему «Байер» пропускает так много «Почему всего лишь 1:0?» – Флик дал ответ журналисту после минимальной победы
«Милан» вырвал победу в дерби, Фонсека не будет уволен «Вильярреал» - «Барселона»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:5 «Вильярреал» имел шансы на успех, но пропустил 5 голов от «Барселоны» «Манчестер Сити» спасся на 8-й (!) добавленной минуте: «Арсенал» в меньшинстве потерял волевую победу «Реал» вместо лёгкой победы над «Алавесом» понервничал в концовке «Интер» - «Милан»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:2 Названы самые жёсткие ошибки судей в истории футбола: «Рука Бога» Марадоны – на третьем месте Какая гадость эта ваша новая Лига чемпионов «Реал» разгромил «Эспаньол», пропустив первым «Реал» - «Алавес»: прямая трансляция, составы, онлайн - 3:2
Спортивные новости
Бывший хоккеист СКА высказался о травме Евгения Кузнецова «Торпедо» в гостях разгромило «Амур» и одержало третью победу кряду в КХЛ Сборная России официально отстранена от участия в предстоящем сезоне Кубка мира по лыжным гонкам Свищев — о паделе: «Мне понравился этот вид спорта, буду и дальше пропагандировать его в России» Канарейкин высказался о победе «Спартака» над «Металлургом» в матче КХЛ Все новости спорта от LiveResult
Футбол онлайн
Окончен
Локомотив Москва Локомотив Москва
Спартак Москва Спартак Москва
3
1
2.75 3.70 2.30
Видео
Окончен
Краснодар Краснодар
Зенит Зенит
2
0
3.15 3.55 2.12
Видео
Окончен
Ростов Ростов
Акрон Акрон
0
2
1.48 4.50 5.80
Видео
29.09.24 в 16:30
Крылья Советов Крылья Советов
Химки Химки
1.81 3.70 4.00
Видео
29.09.24 в 19:00
Динамо Махачкала Динамо Махачкала
Динамо Москва Динамо Москва
5.40 3.75 1.61
Видео
Все матчи
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 28 Сентября
23:19 · Россия. Премьер-лига
Карпин - о Дзюбе: «Всем лучшим игрокам матча давать шанс в сборной?»
23:18 · Россия. Премьер-лига
«Краснодар» впервые за 6 лет обыграл «Зенит»
23:14 · Россия. Премьер-лига
Тедеев: «Дзюба - достояние всего российского футбола»
23:11 · Россия. Премьер-лига
Карпин ответил, управляет ли он ситуацией в «Ростове»
23:04 · Россия. Премьер-лига
Семак: «Это была игра до ошибки или до забитого мяча»
22:51 · Россия. Премьер-лига
Мусаев: «Сегодня день города, и тысячи людей уйдут со стадиона в хорошем настроении»
22:51 · Россия. Премьер-лига
Карпин: «В перерыве надо было менять всех 11 футболистов и тренера тоже»
22:33 · Россия. Премьер-лига
Аршавин: «Зениту» не надо паниковать»
22:26 · Россия. Премьер-лига
Кордоба: «Я ждал, что мяч туда придёт»
22:15 · Россия. Премьер-лига
Смолов впервые за год забил в РПЛ
22:07 · Россия. Премьер-лига
Дзюба — лучший игрок матча «Ростов» - «Акрон»
22:01 · Россия. Премьер-лига
Эштреков: «Победа над «Спартаком» многое даст «Локомотиву» в плане психологии» эксклюзив
21:52 · Россия. Премьер-лига
«Краснодар» — первый с апреля, кто забил «Зениту» два гола в РПЛ
21:41 · Россия. Премьер-лига
«Краснодар» одержал седьмую победу подряд в РПЛ
21:33 · Россия. Премьер-лига
«Зенит» впервые за полгода проиграл в РПЛ
21:22 · Россия. Премьер-лига
Кордоба наказал оборону за ошибку, «Краснодар» повёл в игре против «Зенита» 1
21:15 · Россия. Премьер-лига
Воробьёв: «За счёт чего победили «Спартак»? Все знают, что порядок бьёт класс» эксклюзив
21:12 · Россия. Премьер-лига
Сарвели - о том, будут ли повышенные премиальные за победу над «Спартаком»: «Нас не обидели» эксклюзив
20:47 · Россия. Премьер-лига
Дзюба забил дебютный гол за «Акрон»
20:41 · Россия. Премьер-лига
Генич: «Прекрасная игра «Локомотива»!
20:40 · Россия. Премьер-лига
Дзюба удвоил перевес «Акрона» в матче с «Ростовом»
20:33 · Россия. Премьер-лига
Гладилин объяснил, почему «Спартак» в текущем сезоне не показывает стабильный футбол 1 эксклюзив
20:30 · Россия. Премьер-лига
Ганчаренко может возглавить клуб РПЛ слухи
20:25 · Россия. Премьер-лига
Булыкин объяснил, почему Батраков вышел на первый план в «Локомотиве» эксклюзив
20:23 · Россия. Премьер-лига
Корнеев обвинил Станковича в поражении «Спартака» от «Локомотива»
Все новости