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Названо условие увольнения Деограсии из «Оренбурга» эксклюзив

28 Сентября 2024 • 22:25 Комментировать
Зенит
...
Оренбург
05.10 16:30

Стало известно, при каких обстоятельствах главный тренер «Оренбурга» Давид Деограсия может лишиться работы.

По информации сетевого издания «Евро-Футбол.Ру», руководство «Оренбурга» может рассмотреть вопрос об отставке Деограсии, если в ближайших трех матчах команда не одержит минимум одну победу.

Напомним, в десятом туре чемпионата России «Оренбург» проиграл дома «Пари НН» (1:2). Данный результат продлил безвыигрышную серию команды до 13 матчей во всех турнирах.

После десяти туров подопечные Деограсии занимают 13-е место в турнирной таблице РПЛ, имея на своем счету семь баллов.

Стоит сказать, что в трех ближайших играх соперниками «Оренбурга» будут «Локомотив» (г), «Зенит» (г) и «Крылья Советов» (д).

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Евро-Футбол.Ру,
Оренбург Давид Деограсия

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