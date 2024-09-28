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Смолов впервые за год забил в РПЛ

28 Сентября 2024 • 22:15 Комментировать
Краснодар
2:0
Зенит

Российский форвард «Краснодара» Фёдор Смолов прервал свою безголевую серию в рамках РПЛ, которая длилась на протяжении года.

Сегодня, 28 сентября, «Краснодар» одержал победу над «Зенитом» в матче десятого тура чемпионата России со счетом 2:0. 34-летний Смолов стал автором одного из забитых мячей.

Стоит сказать, что до сегодняшнего дня Смолов не мог забить в рамках РПЛ на протяжении года. Последний раз нападающий отличился в игре восьмого тура прошлого сезона с «Пари НН» (1:1), которая состоялась 15 сентября 2023 года. Напомним, на тот момент Смолов выступал за московское «Динамо», а минувшим летом игрок перебрался в «Краснодар».

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Евро-Футбол.Ру,
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