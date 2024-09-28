Дзюба — лучший игрок матча «Ростов» - «Акрон»

Встреча десятого тура Российской премьер-лиги завершилась сенсационной победой «Акрона» над «Ростовом» со счётом 2:0. Авторами забитых мячей стали Жилсон Тавареш и Артём Дзюба.

36-летний Дзюба провёл на поле все 90 минут и был признан лучшим игроком встречи.

В нынешнем сезоне форвард принял участие в четырех встречах с учетом всех турниров, стал автором одного забитого гола и трех результативных передач.

Победа позволила «Акрону» заскочить на девятую строчку в турнирной таблице чемпионата России, набрав 11 баллов.

В следующем туре РПЛ «Акрон» примет на своем поле «Пари НН» (5 октября).