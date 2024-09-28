Эштреков: «Победа над «Спартаком» многое даст «Локомотиву» в плане психологии»

Бывший тренер «Локомотива» Владимир Эштреков в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» поделился мнением о победе над «Спартаком».

- Насколько неожиданным стал для вас результат матча?

- Нельзя говорить о каких-то неожиданностях, но игра была хорошая. Причем с обеих сторон. Команды показали интересный футбол. Но «Локомотив» превзошел соперника в плане реализации моментов. И вообще, качественно провел матч.

- Можно ли сказать, что это тренерская победа, потому что даже Станкович после матча аплодировал Галактионову?

- Станкович после всех матчей доброжелательно относится к своим коллегам. В этом плане он молодец, ведь даже несмотря на поражение, он отдает должное тренеру соперника. Это правильно. Но я не стал бы говорить о том, тренерская ли это победа или нет. То, что планировали в плане тактики, команда выполнила. И здесь надо говорить о футболистах. Именно они претворяют в жизнь на поле все задумки тренерского штаба. Но, кого-то отдельно не стоит выделять.

- Но Самошников забил два мяча.

- Понятно, что его в любом случае надо выделять. В целом, хозяева сыграли без особых ошибок. Если раньше в обороне допускались помарки, то сегодня грубых ошибок в защите не было. Команда сыграла компактно и надежно.

- При этом «Локомотив» отдал мяч сопернику. Как это оцените?

- Нужно очень компактно перестраиваться и быть за линией мяча. А потом хозяева отбирали мячи и контратаковали. Так, видимо, и планировалось играть.

- «Локомотив» уже готов к лидирующим позициям в РПЛ?

- Победа над «Спартаком» в психологический плане многое даст команде. Она прибавит уверенности. Но еще все впереди, и туров предстоит много. «Локомотиву» важно не снижать обороты.

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- Есть ли у команды Галактионова запас прочности, чтобы не снижать темп?

- Надо каждый день подтверждать свою состоятельность. Если есть ошибки, нужно стараться их убирать в следующих матчах.

Елена Григорьевская