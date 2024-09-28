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Дзюба покарал Карпина: «Ростов» разучился забивать и попал на поражение от «Акрона»

28 Сентября 2024 • 21:56 Комментировать
Ростов
0:2
Акрон
окончен

«Акрон» приехал в Ростов-на-Дону на матч десятого тура чемпионата России. Эта игра началась на полчаса позже, чем встреча «Краснодара» и «Зенита».

Протокол игры  
Ростов0:2Акрон
  5'Тавареш Жилсон (0:1)
  32'Дзюба Артём (0:2)
Одоевский ДаниилЛангович АндрейСако УмарОсипенко МаксимИгнатов ГерманСаравия РодригоГлебов ДанилРоналдоЩетинин КириллСутормин АлексейГоленков Егор 56' (Мохебби Мохаммад ( 56'  69')
Запасные: Азнауров ИмранШамонин АнтонМелёхин ВикторЯтимов РустамКомаров ИванВахания ИльяХанкич ХидаетБайрамян ХоренКучаев КонстантинЧернов Евгений
Васютин АлександрСавичев КонстантинЭсковаль РодригоПауло Витор IIIФернандес Роберто IIДжурасович АлексаЛончар СтефанДанилин КириллКузьмин Максим 83' (Москвичёв Владимир ( 83') Дзюба АртёмТавареш Жилсон 55' (Бакаев Солтмурад ( 55')
Запасные: Баранок НикитаПестряков ДмитрийПалиенко МаксимДимоски БоянЭсанов ШерзодВолков СергейХубулов ВладимирБардыбахин ВячеславТимошенко ИванЧибота Мавис
28 сентября. Стадион "Ростов Арена" (Ростов-на-Дону).
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«Ростов» не забивал до этого в РПЛ два матча, а «Акрон» не имел такой проблемы, хоть и проиграл неделю назад «Краснодару» с разницей в три мяча. Всё равно предпочтение перед игрой отдавалось больше донской команде, которой и раньше была свойственна нестабильность.

Персональной вывеской отчётного матча была встреча Валерия Карпина и Артёма Дзюбы. Не секрет, что между ними особые взаимоотношения. Точнее, были раньше. Учитывая характер Дзюбы, для него это была отдельная мотивация.

«Ростов» по активности начал матч весьма прилично. Большое давление было обрушено на оборону «Акрона». Но тольяттинцы справились. Хотя ходили по лезвию. Эсковаль утратил мяч на своей половине под прессингом Сутормина – пробил Голенков, и Васютин отразил мяч.

Роналдо хотел пенальти после накрытого дальнего удара, но не нашли видеоассистенты повода, чтобы подозвать главного арбитра к монитору. В одной из атак Глебов дважды за считанные секунды бил с линии штрафной – заблокировано и левее створа.

А вот пятая минута остудила пыл «Ростова». Гости взяли да и неожиданно открыли счёт. Данилин подал слева, Беншимол продавил Игнатова и головой отправил мяч в сетку. Есть первый гол Жилсона Тавареша за «Акрон». ВАР не нашёл офсайда. Счёт стал 0:1.

Казалось, «Ростов» должен перед своими болельщиками бежать вперёд и создавать ещё кучу моментов, но игра у хозяев поля расстроилась. Наоборот, хозяевами положения себя чувствовали тольяттинцы. Лончар прострелил, Одоевский отбил, Данилин ударил – Сако спас ленточку.

32-я минута явила первый гол Дзюбы за «Акрон». Лончар адресовал ему передачу, а Артём оставил не у дел Сако и с правого угла вратарской загнал мяч по назначению (0:2). Вскоре Дзюба искал, кому в чужой штрафной сделать скидку под удар, – и не нашёл в итоге.

Ростовчане всё-таки организовали шанс для Роналдо, который из района одиннадцатиметровой пробил выше. Сзади же у дончан Осипенко выступил в роли последнего рубежа и прервал удар Беншимола. Конкретно провальный первый тайм «Ростова».  

Карпину надо было как-то реагировать – и в перерыве он сделал тройную замену, убрав с поля Игнатова, Ланговича и Щетинина. Однако было поздно. «Акрон» уже создал себе весомое преимущество в счёте и мог спокойно играть по счёту во втором тайме.

Выпустил Карпин ещё Мохебби, но тому только предстоит набрать былые кондиции после травмы и долгого пропуска. Тедееву пришлось делать вынужденную замену вратаря. Васютин пострадал в стыке со своим партнёром Эсковалем. В ворота «Акрона» вернулся Сергей Волков.

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«Ростов», кажется, уже смирился с поражением. Атаковать-то он атаковал, но настроение было явно не то у хозяев. «Акрон» стремился не давать пространства, и вязли атаки донской команды. Тольяттинцы шли ко второй победе в рамках РПЛ за три тура.

Артём Дзюба этот вечер провёл плодотворно. Забил в ворота бывшей команды, принёс огорчение Валерию Карпину. «Ростов» не забил в чемпионате третий матч подряд и остался с двенадцатью очками. А «Акрон» подобрался к ростовчанам на расстояние всего-то одного балла.

Кирилл Иванцов

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Евро-Футбол.Ру,
Ростов Акрон

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