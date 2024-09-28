Болельщики «Спартака» с яростью отреагировали на поражение любимой команды в матче против «Локомотива» в 10-м туре РПЛ. «Красно-белые» уступили со счётом 1:3 и опустились на 6-е место в турнирной таблице РПЛ.

Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» собрало для читателей самые яркие эмоции болельщиков «Спартака».

«Спасибо за те 1,5 месяца сумасшедшей чемпионской гонки, которую вы нам дарите каждый год», - @ djscorpion.official

«Великий игрок не равно великий тренер и хороший человек тоже не профессия!» - igorsmit89

«Учитесь у хоккеистов как надо играть и выигрывать!!! Позор, а не игра!!!!» - @mva.86

«Спасибо» за очередной позорный сезон!» - @zhoralg88

«Лучше всего Станковичу удаются объятия, как тренер абсолютное фуфло», - @valeri_sh73

«А что вы хотите с такой селекцией? Взяли бы ещё двух Барко и сейчас бы все ликовали», - @Elijah_Ovi

Самошников впервые сделал дубль и помог «Локомотиву» обыграть «Спартак» в дерби

Худшие игроки московского дерби: из-за них «Спартак» попал под «Локомотив»



