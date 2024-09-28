«Краснодар» — первый с апреля, кто забил «Зениту» два гола в РПЛ

В десятом туре Российской премьер-лиги «Краснодар» в домашних стенах одержал победу над «Зенитом» со счётом 2:0.

Подопечные Мурада Мусаева стали первыми с апреля 2024 года, кому удалось дважды огорчить «Зенит» в одном матче в рамках Российской премьер-лиги. Напомним, последний раз два мяча «сине-бело-голубые» пропускали в игре 21-го тура прошлого сезона РПЛ с «Рубином» (0:2).

Добавим, что в 30 турах чемпионата России – 2023/24 было всего пять матчей, в которых «Зенит» пропускал больше одного гола.

На данный момент «Краснодар» возглавляет турнирную таблицу РПЛ, а «Зенит» идет на третьей позиции.