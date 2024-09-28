«Краснодар» одержал седьмую победу подряд в РПЛ

В десятом туре чемпионата России «Краснодар» обыграл «Зенит» на домашнем поле со счётом 2:0. Голами отличились форварды Джон Кордоба и Фёдор Смолов.

Данный результат позволил подопечным Мурада Мусаева продлить победную серию в РПЛ до семи матчей. Стоит сказать, что это самая длительная серия «Краснодара» в истории. Ранее «быки» одолели «Акрон», «Ростов», «Локомотив», «Динамо», «Пари НН» и ЦСКА.

По итогам десяти туров кубанский клуб находится на вершине турнирной таблицы чемпионата России, имея в своей копилке 24 очка.

В следующем туре РПЛ «Краснодар» примет у себя дома «Химки».