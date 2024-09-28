Из-за кого «Зенит» посыпался на юге России: четыре худших игрока матча против «Краснодара»

Оценки футболистам Сергея Семака

Чемпион повержен серебряным призёром в драматичном матче! Отличное зрелище подарили нам футболисты «Краснодара» и «Зенита», по игре команды были равны, но в решающий момент нервы крепче оказались у хозяев. Из-за кого же «Зенит» дрогнул и проиграл?

Давайте разбираться. «Евро-футбол.ру» переварил игру, прошёлся по худшим персоналиям матча и выставил субъективные оценки футболистам Сергея Семака.

Максимальное количество баллов - 10 (оценка в начале матча - 6,0).

ЧЕТЫРЕ ХУДШИХ ИГРОКА МАТЧА «КРАСНОДАР» – «ЗЕНИТ»

ГУСТАВО МАНТУАН – 5,0. Экспериментальный выход Мантуана на позиции правого защитника просуществовал всего тайм. Мягкотелость в единоборствах – проиграл два эпизода из трёх, быстрая жёлтая карточка и привезённый опасный стандарт, убедили Семака заменить бразильца ещё в перерыв.

Против более «зажатой» команды у Густаво получилось бы лучше, задатки есть. Был и проход один хороший, и подключения своевременные. Но «Краснодар» не дал Мантуану развернуться.

НИНО – 4,0. Если с первым темпом атаки оборона «Зенита» худо-бедно справлялась, то резкость Сперцяна оказалась неразрешимой для Алыпа и Нино. Особенно страдал бразилец, в чьей зоне чаще оказывался Эдуард.

В пассиве Нино жёлтая карточка, три проигранных единоборства из пяти. Да и вообще на фоне Кордобы со Сперцяном защитник смотрелся инертно.

МАКСИМ ГЛУШЕНКОВ – 4,0. Будто потерял уверенность после травмы Максим. В стыках очень робкий теперь, креативить тоже не спешит. А яркий дебют Гонду будто убрал и спокойствие в простых эпизодах – дважды Глушенков отправил мяч за пределы поля, подавая от его угла.

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Всего 15 точных передач при 12 потерях – статистика такая себе. Обострить у Максима сегодня получилось всего раз – это был прострел из метрового офсайда.

ВЯЧЕСЛАВ КАРАВАЕВ – 3,0. Заходит вне конкурса. Провёл неплохой матч, добавил активности на фланге, успевал и в обороне, и в подключениях. Всё было хорошо до 88-й минуты. Но эта скидка… Именно Вячеслав подарил победу «Краснодару».