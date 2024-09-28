«Зенит» впервые за полгода проиграл в РПЛ

Сегодня, 28 сентября, санкт-петербургский «Зенит» на выезде проиграл «Краснодару» в матче десятого тура Российской премьер-лиги.

Встреча между командами завершилась со счетом 2:0 в пользу кубанского клуба. Авторами забитых мячей стали Джон Кордоба и Фёдор Смолов.

Данный результат прервал беспроигрышную серию «Зенита» в Российской премьер-лиге, которая длилась с мая. Это поражение стало для команды Сергея Семака первым в текущем сезоне национального чемпионата.

Стоит сказать, что «Краснодар» остался единственной командой, ни разу не проигравшей в этом сезоне РПЛ.

После десяти туров «Зенит» находится на третьей позиции чемпионате России, отставая от лидера на один балл.