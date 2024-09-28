В день рождения Краснодара «быки» переиграли «Зенит», одержали седьмую победу подряд и возглавили РПЛ

«Краснодар» и «Зенит» сыграли в рамках чемпионата России по футболу. Матч десятого тура РПЛ состоялся 28 сентября на стадионе «Краснодар».

После победы над «Спартаком» «Локомотив» обошёл и «Зенит», и «Краснодар», но до начала тура именно эти команды были на вершине РПЛ. К битве лидеров «быки» подошли во всеоружии: Сперцян, Батчи, Са, Ленини, Кордоба – всем нашлось место в основе. Сергей Семак же ушёл от схемы в три чистых форварда: в старте остались Гонду и Кассьерра, а место Соболева забрал восстановившийся Максим Глушенков.

Под такие бодрые составы и начало матча получилось максимально бодрым. Уже на второй минуте Глушенков прострелил слева, а Гонду занёс мяч в ворота. Гол? Нет, Максим отдавал передачу из офсайда – арбитры это заметили. Спустя пять минут Сперцян звонко бьёт в штангу. И тоже нельзя этот момент назвать опасным, потому что следом звучит свисток. Опять офсайд.

«Краснодар» такой темп принял лучше. «Быки» оборотов снижать не стали, постепенно зажали соперника у ворот. Опаснейший момент пришёл со стандарта в середине тайма. Эдуард Сперцян ударом в ближний угол прошил «стенку», но Латышонок отразил сложнейший мяч. На добивание подоспел Ленини, однако пробил он в Дугласа Сантоса. После такого давления воспрял и «Зенит». Всего пять минут понадобилось гостям на ответ.

Лусиано Гонду зацепил мяч на дуге штрафной площади и отбросил чуть назад. Набежавший Матео Кассьерра пробил на технику, но попал в штангу. А перед самым перерывом колумбиец замкнул подачу Густаво Мантуана, пробив головой рядом со штангой. Больше бил по воротам «Краснодар», но опаснее – «Зенит». А во втором тайме Питер забрал ещё и владение. Стало больше позиционных атак у команды Сергея Семака, стали они острее.

Так после высокого прессинга Кассьерра обыгрался с Глушенковым и пробил практически из вратарской – Агкацев каким-то чудо парировал. Лусиано Гонду поймал в полупозиции голкипера и перекинул того, однако вышел удар слабым. Защитники легко догнали мяч до «ленточки» и вынесли. Не смог аргентинец забить, вскоре его заменил Педро, а вместо Глушенкова вышел Мостовой.

Как раз молодой бразилец и продлил серию опасных моментов. Ускорился слева в контратаке, сместился к центру и плотно пробил – опять же выручил Агкацев. На последние десять минут появился и Александр Соболев, заменивший Матео Кассьерру.

Никто не мог изменить счёт на табло, в нервных атаках команды провели концовку, и казалось, что завершиться всё нулями. Но тут Караваев устроил неосмотрительную скидку, которую перехватил Джон Кордоба, обогнул затем Латышонка и пробил по пустым воротам – 1:0!

На ушах стояли трибуны! А на пятой добавленной минуте «Краснодар» ещё упрочил преимущество. Козлов развернул контратаку, отдав направо, Кордоба прострелил в касание, а Фёдор Смолов замкнул – 2:0.

В 231-й день рождения Краснодара местная команда переиграла «Зенит», одержала седьмую победу подряд и вышла на первое место в РПЛ.