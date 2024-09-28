Кордоба наказал оборону за ошибку, «Краснодар» повёл в игре против «Зенита»

В центральном матче 10-го тура Премьер-лиги «Краснодар» играет против «Зенита». До 87-й минуты команды не могли открыть счёт, и всё же у «быков» в итоге всё получилось.

Вячеслав Караваев допустил грубейшую ошибку и слабо сбросил мяч головой на голкипера, Джон Кордоба опередил вратаря «Зенита», ушёл от него в левую сторону, а затем пробил уже в пустой створ. Счёт 1:0 в пользу хозяев. Они настигают лидирующий «Локомотив» в онлайн-таблице. «Зенит» - третий.

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