Воробьёв: «За счёт чего победили «Спартак»? Все знают, что порядок бьёт класс»

Нападающий «Локомотива» Дмитрий Воробьёв, забивший мяч в ворота «Спартака», в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» высказался о победе над «красно-белыми» (3:1) в матче 10-го тура РПЛ.

- Расскажите, как забили такой красивый гол.

- Был перехват в центре поля – Батраков отдал за спину. Я убрал, пробил.

- В своей карьере забивали такие же потрясающие мячи?

- Да. За «Оренбург» в матче с «Нижним Новгородом» в ФНЛ. Там был фантастический гол.

- Значит, этот мяч не самый красивый в вашей карьере?

- Нет.

- Это была самая легкая игра со «Спартаком» за последнее время?

- Сегодня была моя первая игра за «Локомотив» против этого соперника. Все ребята бились до последней минуты.

- Показалось, что у вашей команды была тактика отдать мяч гостям, выманить их на свою половину поля и пользоваться свободными зонами на контратаках. Это так?

- Надо отдать должное «Спартаку», который неплохо контролировал мяч. В этой команде очень квалифицированные футболисты. Но мы все знаем, что порядок бьет класс, и сегодня все наши ребята старались. Поэтому результат положительный.

Реклама

- Вас просили перед матчем обращать пристальное внимание на Барко, или его никак не выделяли?

- Мы примерно понимали, что он из себя представляет. Это фантастический игрок. Он хорошо работает с мячом. Но нам удалось его сдержать.

- Похоже, «Локомотив» привыкает к первому месту?

- Мы готовимся от матча к матчу с единственной задачей – победить.

- Как оцените приход в команду Севикяна и Монтеса?

- Севикян – квалифицированный игрок с хорошим дриблингом и хорошей левой ногой. Он усиливает команду. А Монтес провел еще мало матчей, но сегодня он был хорош.

Елена Григорьевская