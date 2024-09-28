Сарвели - о том, будут ли повышенные премиальные за победу над «Спартаком»: Нас не обидели»

Нападающий «Локомотива» Владислав Сарвели в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» высказался о победе над «Спартаком», 3:1 в матче 10-го тура РПЛ.

- За счет чего удалось победить «Спартак»?

- За счет хорошей игры в атаке и в обороне.

- Вам удалось закрыть лидеров «Спартака» Барко и Угальде. Был такой план перед матчем?

- Конечно. Мы разбирали соперника и знали сильные и слабые стороны «Спартака». На них и сыграли.

- За эту победу будут повышенные премиальные?

- Нас не обидели.

- «Спартак» - не первый топ-клуб, с которым вы встречались в этом сезоне. Были ЦСКА, «Динамо». С кем было сложнее?

- Каждая игра по-своему получилась тяжелая. Сегодня удалось выиграть, чему мы очень рады. Мы продлили победную серию.

Елена Григорьевская