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Андрей Червиченко: «Похоже, «Спартак» ошибся с приглашением Станковича» эксклюзив

28 Сентября 2024 • 20:47 Комментировать (1)

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко в разговоре с корреспондентом сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» раскритиковал игру красно-белых в дерби с «Локомотивом» (1:3).

- «Спартак» сегодня разочаровал?

-Да он и не очаровывал. За 10 туров команда провела один приличный матч - с «Зенитом». А все остальное… Ну где-то повезло, где-то мяч сопернику в руку попадает - пенальти. Сегодня, кстати, 11-метровый тоже нелогичный. Ну да, зацеп. На контрасте - какие шикарные мячи забил «Локомотив!» А «Спартак» порадовал только этим 11-метровым. А больше ничего…

- А как вам игра Барко?

- Ну пару раз посадил соперников на пятую точку. Да, было дело. За это очки не дают, место в таблице из-за этого не повышается. Что все-таки нужно этой команде?

- Не считаете, что Станкович ошибся со стартовым составом, выпустив в центре нападения Николсона, а не Угальде?

- Да мне уже кажется, что ошиблись со Станковичем те, кто его пригласил в «Спартак».

- Даже так?

- Пока ничего особенного в его работе не видно. Нет оснований говорить о его хорошей работе. Сегодня он сам признался, что Галактионов его переиграл... Все в копилочку. Сейчас все празднества, чествования с пирогами, тортами прошли. Как бы все это не закончилось в более грустных тонах к концу сезона. «Спартак» стабилен в своих циклах.

- Иронизируете?

- Ну а как еще? До 10-го тура есть лозунг: мы - чемпионы. После 10-го – «Бог с ним с чемпионством, теперь мы боремся за Кубок». А в мае: «Ну ничего, мы всем все покажем в следующем сезоне». Ничего не меняется.

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- Вы довольно скептически высказывались по поводу приобретений «красно-белых». Укрепились сегодня в своем мнении?

- По Абене, наверное, надо еще немного подождать. Вроде, сначала неплохое впечатление произвел. А сегодня… Не знаю, может быть, травму получил. А Жозе — это вообще ни о чем. Да и все остальные, кроме Барко. Хотя и Барко…

- Что Барко?

-Да, обводит, но пользы то от него не так много. Где мячи с игры, где голевые передачи? Где это все? «Спартак» кем-то постоянно усиливается, а где результат? А самое главное - нет игры. Каждый сам по себе играет. Но нет связок, взаимопониманий, страховки… Командная игра не выстроена.

Александр Сычев


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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Деян Станкович Андрей Червиченко РПЛ ещё теги
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Комментарии (1) Все комментарии
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shatun29
28 Сентября 2024 в 20:54
Опять болезного вытащили на свет))). Как только это чучело начинает обсирать команду и тренера значит в правильном направлении идут дела))). Всё не успокоится что из команды выкинули.
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