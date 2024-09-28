Дзюба забил дебютный гол за «Акрон»

Российский форвард Артём Дзюба впервые отличился за тольяттинский «Акрон». Это произошло в матче десятого тура Российской премьер-лиги между «Ростовом» и «Акроном».

Свой дебютный мяч в составе новой команды 36-летний нападающий забил на 32-й минуте, удвоив преимущество «Акрона» над «Ростовом».

Стоит сказать, что в эти минуты Дзюба проводит уже четвертый матч за тольяттинский коллектив. Всего на счету футболиста один гол и три голевых паса.

За всеми событиями в игре «Ростов» - «Акрон» можно следить в подробной текстовой трансляции, которая доступна на спортивном портале LiveResult.