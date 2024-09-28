Генич: «Прекрасная игра «Локомотива»!

Известный комментатор Константин Генич высказался об игре «Локомотива» в минувшем матче со «Спартаком».

Встреча десятого тура Российской премьер-лиги завершилась уверенной победой «Локомотива» со счетом 3:1.

«Прекрасная игра «Локомотива»! Везде быстрее, агрессивнее, ярче. В каждой зоне, на каждом участке! Одно удовольствие смотреть.

Михаил Галактионов и игроки «Локомотива» - мое почтение! Шикарная подготовка и самое главное: максимально правильный баланс», — написал Генич в своем телеграм-канале.

В настоящий момент «Локомотив» возглавляет турнирную таблицу чемпионата России, опережая «Зенит» на один балл. Стоит сказать, что у команды Сергея Семака есть игра в запасе.