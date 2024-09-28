Бывший наставник «Урала» Виктор Ганчаренко может стать новым главным тренером «Пари НН».

Как стало известно Legalbet, в ближайшее время руководство нижегородского клуба планирует провести встречу с Ганчаренко.

На данный момент «Пари НН» под руководством Саши Илича занимает 11-е место в турнирной таблице Российской премьер-лиги, имея в своей копилке десять очков после десяти туров.

В следующем туре РПЛ «Пари НН» встретится на выезде с «Акроном». Игра запланирована на 5 октября.

Ранее сообщалось, что «Пари НН» рассматривает вариант с приглашением экс-тренера «Спартака» Владимира Слишковича.