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Корнеев обвинил Станковича в поражении «Спартака» от «Локомотива»

28 Сентября 2024 • 20:23 Комментировать
Локомотив Москва
3:1
Спартак Москва

Футбольный эксперт Игорь Корнеев высказался о причинах поражения «Спартака» в дерби с «Локомотивом».

Матч десятого тура чемпионата России завершился со счетом 3:1 в пользу «железнодорожников».

— Станкович перемудрил с составом. Два или три игрока вышли вообще не на своей сильной позиции. Денисов объективно слабый на правом фланге. Ну какой Угальде на левом фланге? На что Станкович рассчитывал? —цитирует Корнеева «Матч ТВ».

После поражения «Спартак» опустился на шестое место в турнирной таблице чемпионата России. По итогам десяти туров команда Станковича имеет в своей копилке только 16 очков.


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