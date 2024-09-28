Сухой ошибочно не удалил Тормену в матче «Краснодар» - «Зенит»

В эти минуты «Краснодар» принимает на своём поле «Зенит» в рамках десятого тура чемпионата России.

На 14-й минуте после свистка защитник «быков» Витор Тормена ударил лежавшего Лусиано Гонду в пах открытыми шипами, за что был награжден только желтой карточкой.

Телеграм-канал «КГБ (Как говорит Бобров)», посвященный судейским спорным моментам, утверждает, что главный арбитр матча Алексей Сухой ошибочно не удалил Тормену за удар. При этом судьи на VAR не вмешались в эпизод.

На данный момент счет в матче «Краснодар» - «Зенит» не открыт. Текстовая трансляция поединка доступна на портале LiveResult.