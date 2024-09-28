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Тедеев: «Нет никаких опасений, чтобы говорить, что Дзюба куда-то не вписался»

28 Сентября 2024 • 20:12 Комментировать
Ростов
0:1
Акрон
1 1.52 X 4.60 2 6.20
1-й тайм

Главный тренер «Акрона» Заур Тедеев дал для «Матч ТВ» комментарий перед игрой с «Ростовом».

- Очень много сил отдали в матче с «Краснодаром». Успели восстановиться?

- Надеюсь, да, было время для этого. Думаю, да.

- Дзюба у вас в старте сегодня. Вписался в игровую схему, всё нормально?

- Да, пока всё идёт хорошо, результат сам за себя говорит. Он очень помогает команде, много результативных действий. Нет никаких опасений, чтобы говорить, что он куда-то не вписался. Он человек, футболист и мастер. Я думаю, что он под любую тактическую схему всегда сможет подстроиться.

- По сравнению с матчем с «Краснодаром» у вас сегодня Беншимол вместо Бакаева. Чем вызвана эта замена, перестановка?

- Есть некоторые нюансы, которые останутся внутри, но нам показалось, что так будет правильнее, а там посмотрим.

- Ростов город, футбольный клуб «Ростов» - не чужая для вас команда. Какие ощущения испытываете, приезжая сюда, выходя на «Ростов Арену»?

- Да, я проработал здесь почти четыре года, остались только самые благоприятные и лучшие воспоминания, было хорошее время. Я надеюсь, что сделал что-то, чем помог «Ростову» сегодня быть лучше и сильнее. Это касается прежде всего молодых футболистов. Поэтому у меня хорошие ощущения.

- Что касаемо молодых футболистов - Щетинин, Лангович, Мелёхин - ваши парни, воспитанники. Сегодня возможно придется играть против них?

- Такова футбольная жизнь, для этого их и воспитывали, чтобы они играли в Премьер-лиге, это здорово.

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Евро-Футбол.Ру,
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