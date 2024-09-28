Бабич: «Отставание «Спартака» от первого места — слишком большое для 10 туров»

Защитник московского «Спартака» Срджан Бабич высказался о положении команды в турнирной таблице чемпионата России.

«Нынешнее отставание от первого места — слишком большое для 10 туров. Согласен с этим. Исправить ситуацию можно только работой», — заявил Бабич журналистам.

В десятом туре Российской премьер-лиги «Спартак» потерпел поражение от «Локомотива» (1:3) и опустился на шестую строчку в таблице. Сейчас в копилке команды Деяна Станковича 16 набранных очков. Отставание от лидера составляет восемь баллов.

В следующем туре РПЛ «Спартаку» предстоит домашняя игра против «Ростова».