Карпин: «С точки зрения противостояния с Тедеевым матч точно не принципиальный»

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин дал для «Матч ТВ» комментарий перед игрой с «Акроном».

- По сравнению с матчем с Махачкалой единственное изменение: Игнатов в старте, Вахания в запасе. В чем причина?

- Мое решение.

- Болельщиков интересует вопрос: как дела у Николая Комличенко? Когда мы его увидим в старте?

- Не знаю, когда в старте увидим. Для начала надо на скамейке запасных хотя бы. А там выиграет конкуренцию, будет в старте.

- Восстанавливается, да? Уже тренируется в общей группе?

- Пока нет еще.

- Обидная ничья с Махачкалой уже в прошлом, успели ребята восстановиться?

- Ну да, конечно. Им деваться некуда, все уже прошло. Разобрали и готовимся к следующей игре.

- Хорен Байрамян у вас в старте выходит в Кубке. А в лиге в основном в запасе. Его можно назвать кубковым бойцом?

- Хотите - так называйте.

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- Сегодня противостояние с Заурбеком Тедеевым, который когда-то работал здесь в Ростове, учился у вас. Насколько принципиальный этот поединок для вас сегодня?

- С этой точки зрения точно не принципиальный. А с точки зрения очков, которые нам тоже нужны, как и «Акрону», кто на скамейке у противоположной команды, абсолютно неважно.