Бывший тренер «Спартака» Валерий Гладилин в интервью сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру» раскрыл причину, почему «красно-белые» не показывают стабильный футбол.

«Когда идёт поиск игры в составе – это не оправдание Станковичу. Но идёт большая текучесть игроков, поиск оптимальных сочетаний. Пока «Спартак» не стабилизирует игру и не будет определён костяк команды, то результат такой и будет дальше: то выиграет, то проиграет. Серьёзные задачи ставить сложно.

Проигрывает команда. Ребята все должны сплотиться, если они хотят что-то выигрывать. Я пока не вижу костяка, вот те лидеры, которые есть, например, Зобнин, они как подыгрывающие игроки, они не ведут за собой команду», - сказал Гладилин.

У «Спартака» 16 очков, команда осталась на шестой строчке. В следующем туре «красно-белые» на своём поле примут «Ростов».