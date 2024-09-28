Булыкин объяснил, почему Батраков вышел на первый план в «Локомотиве»

Бывший нападающий «Локомотива» Дмитрий Булыкин в интервью сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру» поделился, в чём феномен Алексея Батракова.

«Связываю это с доверием. Молодые, горящие и голодные глаза дают супермотивацию и хороший возраст, когда ты можешь выдавать большую физическую работу, что и происходит с Батраковым», - сказал Булыкин.

19-летний Батраков сыграл за «железнодорожников» 17 матчей во всех турнирах, в которых отметился девятью голами и отдал семь результативных передач. В сезоне-2024/25 его трансферная стоимость выросла до 5 млн евро. В 11-м туре чемпионата России «Локомотив» проведёт матч на своём поле против «Крыльев Советов». Игра пройдёт 6 октября.