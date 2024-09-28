Галактионов: «Баринов - боец, так как и вся команда»

Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов дал для «Матч ТВ» комментарий перед игрой со «Спартаком».

- Сегодня день Ильи Самошникова. Дубль, мягко говоря, он нечасто оформляет. Сегодня он настолько важный и победный. Как можно это объяснить?

- Объясню тем, что игрок раскрепощен и с хорошей, светлой головой играет и выполняет те функции, которые от него требуются, ту скорость и динамику, которую он дает, это воплощается в забитые мячи.

- Дмитрия Воробьёва заменили практически сразу после третьего гола и при этом что-то сказали по поводу здоровья. Если не секрет, то что?

- Да, еще в первом тайме он неудачно приземлился на спину, поэтому была возможность и цель его убрать, потому что были болевые ощущения, но он терпел. И видите, он забил третий мяч как раз перед заменой. Раскрою небольшой секрет, что и у Димы Баринова был небольшой момент, поэтому две замены планировались, но Баринов дал сигнал, что будет играть до конца. Он боец, так как и вся команда.

- Можно теперь с полной уверенностью сказать, что Ньямси и Монтес - такая «железобетонная» пара центральных защитников, на ближайшее будущее, по крайней мере?

- Игры покажут, но сегодня они практически ничего не дали сделать сопернику. Очень здорово сыграли вверху, контролировали позиции, створ, достаточно неплохим было начало атаки. Та надежность, которая в принципе не позволила сопернику ничего сделать, - большая заслуга обороны и всей команды, которая оборонялась как единый механизм.

- Положение в турнирной таблице - может быть и первое место по итогам 10-го тура, но в любом случае одно из ведущих, оно дает больше энтузиазма и уверенности в себе, или чуть-чуть раздражает и напрягает?

- Да мы не смотрим на таблицу, мы уже говорили, что таблицы в режиме лайв может меняться. Сегодня так, а после другого тура и другого матча - по-другому. Есть цель - игра, ее надо выиграть, от этого двигаемся дальше, ребята всегда заряжены и нацелены, «Локомотив» как команда, игроки, которые здесь находятся, хотят только выигрывать.