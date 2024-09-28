Хавбек «Спартака» Мартинс: «Мы не должны смотреть в таблицу»

Полузащитник «Спартака» Кристофер Мартинс высказался после поражения в дерби с «Локомотивом».

Игра десятого тура чемпионата России завершилась со счетом 3:1 в пользу «красно-зеленых».

Хавбек заявил, что «Спартак» должен учиться на таких матчах, чтобы побеждать в будущем.

— Мы должны не смотреть на таблицу, а фокусироваться на своей игре, играть на победу. После сезона уже посмотрим в таблицу, — цитирует Мартинса «Чемпионат».

В настоящий момент «Спартак» находится на шестой позиции в чемпионате России, набрав 16 очков в десяти матчах.

В следующем туре команда Деяна Станковича сыграет дома с «Ростовом».