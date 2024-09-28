Галактионов: «Мы в этой игре были духовиты и играли сердцем»

Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов дал для «Матч ТВ» комментарий перед игрой со «Спартаком».

- Можно ли говорить, что это один из лучших матчей по структуре игры и тому, как удалось воплотить задуманное, при вас в «Локомотиве»?

- Да нет, наверное, так нельзя говорить. С одной стороны много матчей сыграли, но сколько еще впереди. Надеемся, что они будут еще лучше по качеству. Но то, что стратегически важно, что команда сыграла очень дисциплинированно и структурно правильно, мы об этом говорили, что владеть территорией - не значит, что владеть инициативой. Поэтому мы достаточно агрессивно играли. В первом тайме наше давление на чужой половине поля фактически не давало сопернику показать их сильные качества. Качеством я доволен, но еще больше доволен тем, что мы в этой игре были духовиты и играли сердцем, что это чувствовалось, энергетика, на трибунах. Команде об этом сказали, что они просто красавцы.

- Сегодня больше 20 тысяч болельщиков было на стадионе. Наверняка это придало большого импульса?

- Безусловно. Спасибо большое всем, кто сегодня пришел, всем, кто сегодня был на стадионе и переживал за нас у экранов телевизоров. Их энергетика чувствовалась. Эти ребята отплатили той же монетой.

- Как на карусели, все быстро началось, гол Самошникова, потом пенальти. Все очень быстро развивалось. Показалось, что игра нам может подарить открытый результат вроде 3:3 или 4:4, но потом «Локомотив» полностью подчинил игру себе. За счет чего это удалось?

- За счет того, что мы не отказывались от своих действий и не пали духом. Этот гол нас не надломил, мы продолжали так же структурно обороняться, так же нагнетать. Наши разящие контрвыпады были достаточно эффективны.