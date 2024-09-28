Галактионов: «Нет никаких предпосылок, что у Батракова начнётся звёздная болезнь»

Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов поделился комментарием об атакующем хавбеке команды Алексее Батракове.

«Алексей — очень классный парень, очень приятный в общении. Команда его поддерживает, у него хорошее окружение, семья. Сейчас нет никаких предпосылок к тому, что у него начнется звездная болезнь», — приводит слова Галактионова «Чемпионат».

В этом сезоне 19-летний Батраков появился на поле в десяти матчах чемпионата России, забил семь мячей и записал на свой счет шесть голевых передач.

Согласно данным портала Transfermarkt, стоимость Батракова составляет пять миллионов евро.