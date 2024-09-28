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Станкович: «До определённого момента «Спартак» показывал неплохую игру»

28 Сентября 2024 • 19:32 Комментировать
Локомотив Москва
3:1
Спартак Москва

Главный тренер «Спартака» Деян Станкович дал для «Матч ТВ» комментарий после игры с «Локомотивом».

- Сегодня, пожалуй, тот матч для «Спартака», когда не получилось практически ничего. Почему так вышло?

- Тяжелая была у нас игра, и, как вы говорите, ничего не получалось. Комплименты «Локомотиву». Команда хорошо провела матч, было непросто. Особенно, когда мы пропустили два гола после двух ударов. И во втором тайме когда вышли и сразу пропустили гол. Вы считаете так, а я делаю свои оценки на этот счет.

- Многих удивило появление в стартовом составе Шамара Николсона. В чем была задумка? Насколько она сработала?

- Я считал, что Шамар должен был играть в этом матче и создавать сложности для «Локомотива».

- Сегодня Угальде и Барко были практически незаметными. Почему выглядели настолько невнятно?

- У каждого свое мнение и точка зрения. Если вы говорите, что они не играли ярко, значит, они не играл ярко. Попробуем сделать так, чтобы потом они играли ярче.

- В перерыве вы заменили Абену. По какой причине, если не секрет?

- Он неудачно упал в первом тайме на спину, и врачи посоветовали нам заменить его.

- Насколько сказалась потеря Медины перед сегодняшним матчем на характере игры, на том, как «Спартак» создавал моменты и распоряжался мячом?

- Медина хорошо до этого играл и хорошо влился в команду. Это футболист с хорошей самоотдачей и большим объемом работы. Но сегодня да, его нам не хватило, но нам не хватило не только этого, потому что в финальную треть мы доходили довольно часто, но дальше нам не хватало опасности, которую сегодня нам не удалось создать. Мы должны работать над этим.

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- Несмотря на неудачный результат, что положительного можете извлечь из сегодняшней игры?

- До определенного момента «Спартак» показывал неплохую игру. Но решения, которые принимаются в финальной трети, они делают разницу. Либо подавать, либо бить, либо играть на смене ритма. Вот эти моменты и минимальные ошибки, которые мы допустили, мы поплатились за них очень дорого. Нам нужно работать. Я понимаю, что для «Спартака» два очка в последних трех матчах - это очень мало, поэтому нам необходимо обязательно прибавлять.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Деян Станкович

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