Габулов: «Вся эта шумиха вокруг Соболева вызывает вопросы»

Бывший вратарь сборной России Владимир Габулов прокомментировал трансфер нападающего Александра Соболева из «Спартака» в «Зенит».
По мнению Габулова, в российском футболе были более резонансные трансферы, но они проходили спокойнее.
«Так что вся эта шумиха вокруг Александра вызывает вопросы. Тем более что у нас теперь нет особо серьезных фанатских активностей, и радикализма меньше стало», — приводит слова Габулова Livesport.
При этом экс-футболист признался, что не понимает, чем на данный момент Соболев может помочь «Зениту».
Напомним, покупка 27-летнего Соболева обошлась «сине-бело-голубым» в десять миллионов евро.
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