Габулов: «Вся эта шумиха вокруг Соболева вызывает вопросы»

Бывший вратарь сборной России Владимир Габулов прокомментировал трансфер нападающего Александра Соболева из «Спартака» в «Зенит».

По мнению Габулова, в российском футболе были более резонансные трансферы, но они проходили спокойнее.

«Так что вся эта шумиха вокруг Александра вызывает вопросы. Тем более что у нас теперь нет особо серьезных фанатских активностей, и радикализма меньше стало», — приводит слова Габулова Livesport.

При этом экс-футболист признался, что не понимает, чем на данный момент Соболев может помочь «Зениту».

Напомним, покупка 27-летнего Соболева обошлась «сине-бело-голубым» в десять миллионов евро.