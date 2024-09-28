«Локомотив» установил клубный рекорд в чемпионате России

В субботу «Локомотив» порадовал своих болельщиков победой над «Спартаком» в дерби (3:1) в рамках десятого тура Премьер-лиги. После трети турнирной дистанции чемпионата «железнодорожники» имеют 25 забитых голов в активе. Как сообщает Opta, это клубный рекорд «Локомотива» - так много голов после десяти туров чемпионата России команда ещё никогда не имела.

В следующем туре Премьер-лиги «Локомотив» будет принимать «Крылья Советов». Игра пройдёт в воскресенье, 6 октября. Стартовый свисток прозвучит в 16:30 по московскому времени.

На текущую минуту «Локомотив» занимает первое место в турнирной таблице РПЛ.