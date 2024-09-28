Баринов высказался после победы над «Спартаком»

Полузащитник «Локомотива» Дмитрий Баринов дал комментарий после успеха в дерби. В субботу «железнодорожники» обыграли на своём поле «Спартак» со счётом 3:1.

«Поздравляю болельщиков с победой. Добавить больше нечего. Борьба за чемпионство? Посмотрим в конце сезона», - цитирует Баринова «Спорт-Экспресс».

На текущий момент «Локомотив» располагается на первой позиции в турнирной таблице Премьер-лиги. Впрочем, «Краснодар» и «Зенит» cвой очный матч десятого тура ещё не провели, и кто-то из них может обойти «железнодорожников».

В следующем туре Премьер-лиги «Локомотив» будет принимать «Крылья Советов».