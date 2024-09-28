«Спартак» нанёс 6 ударов в дерби с «Локомотивом» — худший показатель «красно-белых» за последние два года

28 сентября «Спартак» проиграл на выезде «Локомотиву» в рамках десятого тура Российской премьер-лиги.

Столичное дерби завершилось со счетом 3:1 в пользу команды Михаила Галактионова.

По данным телеграм-канала Opta Sports, в минувшем матче «Спартак» пробил по воротам соперника всего шесть раз, что стало худшим результатом для «красно-белых» в РПЛ с октября 2022 года.

После десяти матчей на счету «Спартака» 16 очков. Такое количество баллов позволяет команда Деяна Станковича занимать лишь шестую строчку в турнирной таблице.

В следующем туре РПЛ «Спартак» встретится дома с «Ростовом».